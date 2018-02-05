В Дагестане задержали чиновников с золотым пистолетом

Их подозревают в краже бюджетных денег

В Дагестане задержали четырех высокопоставленных чиновников.

Источник в ФСБ сообщил, что среди них председатель правительства Абдусамад Гамидов, врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Шахабас Шахов. Их доставят самолетом в Москву, где допросят в центральном аппарате.

Их подозревают в краже денег, выделенных на соцпрограммы. При обыске у Гамидова нашли золотой пистолет ТТ, пистолеты "Беретта" и Макарова, а также два автомата Калашникова и большое количество боеприпасов, передает РИА "Новости".

При этом ТТ находился в специальном чемодане, отделанном бархатом, а на рукоятке выбиты инициалы председателя правительства Дагестана, сообщает телеграмм-канал Mash.

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Следствие потребует у суда заключить всех задержанных под стражу, так как они могут оказать давление во время расследования этого дела.

Специальная московская комиссия, которая работает в республике с января, уже задержала мэра Махачкалы Мусу Мусаева и главного архитектора Магомеда-Расула Гитинова.