Бизнесмен пытается сохранить свое состояние и утаить источники дохода

Миллиардер Роман Абрамович перебирается в Швейцарию. Он уже попросил у властей вид на жительство (ВНЖ).

Дело в том, что активы российских олигархов, дезертировавших в свое время в Англию, сильно страдают из-за Brexit и нового закона, принятого в апреле 2017 года. Согласно ему иностранцы должны объяснить происхождение имущества свыше £50 тысяч.

Абрамович в 2016 г. подал заявление на ВНЖ и получил положительный ответ, но через год миллиардер отозвал его. Причины до сих пор неизвестны, а сам предприниматель через суд добился запрета на раскрытие подробностей.

Спустя несколько месяцев Абрамович возобновил ходатайство о получении вида на жительство. Он пытался договориться с властями об уплате паушального налога, то есть платить не с доходов, а с расходов. По закону такое возможно, если человек представляет "общественный интерес". В этом случае бизнесмен принесет дополнительный доход в казну государства и все останутся довольны, передает издание Le Matin Dimanche.

Абрамович не первый и не последний миллиардер, который хочет поселиться в Швейцарии. За 10 лет страна выдала разрешение 186 состоятельным россиянам. В их числе и экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский.

При этом Роман Аркадьевич сэкономит деньги при переезде, так как налоги в Швейцарии считаются самыми низкими в Европе.

Состояние Абрамовича в 2017 г. оценивалось в $9,1 миллиарда. В Великобританию предприниматель приехал в 2003-м. Там он приобрел английский футбольный клуб "Челси", которым владеет до сих пор.