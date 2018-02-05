Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Кожуховскую линию метро откроют в 2019 году

Фото: stroi.mos.ru
Более 800 тысяч москвичей воспользуются новыми станциями подземки

Кожуховскую линию метро достроят в 2019 году. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, во время осмотра строящейся станции "Юго-Восточная".

По его словам, возведение этой ветки - самый крупный проект в Москве.  

"Первые четыре станции идут от "Некрасовки" до "Косино" и еще пять станций от "Косино" до "Нижегородской". Это два участка, которые позволят соединить Большое подземное метрокольцо Москвы с самыми дальними районами города", - цитирует мэра комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.

Собянин подчеркнул, что введение в эксплуатацию ветки ждут 800 тысяч москвичей, а также жители других близлежащих городов Московской области. Она перераспределит пассажиропоток и разгрузит Калининскую и Таганско-Краснопресненскую линию.

По словам мэра столицы, участок от "Некрасовки" до "Косино" построят в 2018 г., а оставшуюся часть в следующем году.

Станция "Юго-Восточная", на которой побывал Сергей Собянин, сооружается с боковыми платформами. Именно отсюда все коммуникации соберут в каркас будущего транспортно-пересадочного узла, которым воспользуются около 100 тысяч человек ежедневно.

Кожуховскую линию метрополитена начали строить в 2012 году. Она включает восемь станций: "Нижегородская", "Стахановская", "Окская улица", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка", а ее длина составит более 17 километров.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

США запустили гонку ядерных вооружений

Вашингтон толкает планету к ядерному апокалипсису

Снегопад в Москве начал убивать

В результате продолжающегося в столице вторые сутки рекордного снегопада есть погибший и пострадавшие

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей