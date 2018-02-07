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По Москве разгуливает опасный убийца

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Заключенный отсидел 25 лет и теперь свободно ходит по улицам столицы

Впервые в истории из исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных "Полярная сова" вышел арестант, причем по условно-досрочному освобождению (УДО).

Узник изначально был приговорен к расстрелу, но в 1998 г. эту высшую меру наказания отменили, и он отправился за Полярный круг на пожизненное. Заключенный с особой жестокостью расправился со своим сожителем. На суде он частично признал вину, уверяя, что потерпевший упал и ударился головой о косяк, однако экспертиза доказала обратное. Арестант смысл все следы преступления, включая и тело, в унитаз. Боялся, что снова попадет за решетку, так как только что вышел оттуда. При этом первый срок он просидел 15 лет, также за убийство, передает "МК".

Президиум Вологодского областного суда признал, что наказание заключенному можно смягчить, и отпустил его на все четыре стороны. По некоторым сведениям, сейчас он находится в Москве.

Этот случай только запустил опасную цепочку. На данный момент в России 1 тысяча 940 осужденных к пожизненному сроку. По закону на УДО имеют право те, кто отсидел больше 25 лет. Число таких людей с каждым годом растет. До этого суды отказали им, но этот случай стал первым и, скорее, не последним.

По мнению начальника "Вологодского пятака" Владимира Горелова, в стране не созданы условия для освобождения таких людей. Они, по его словам, слишком отрезаны от реальности и их возвращение не принесет ничего хорошего.

"Никто не готов нести ответственность – в первую очередь моральную. А что, если он выйдет и в первый же день начнет насиловать и убивать женщин и детей?!" – добавил Горелов.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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