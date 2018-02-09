В Москве повысился спрос на недвижимость
В 2017 г. в Москве наблюдалось оживление в сфере недвижимости. Возобновился спрос на офисные и торговые помещения, на жилье. Соответственно, в столице начали больше строить. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Мы ввели более 8,5 млн квадратных метров недвижимости за прошлый год. Из них 3,4 млн квадратных метров – это жилье. То есть, несмотря на непростую экономическую ситуацию, мы построили и жилья, и недвижимости в целом больше, чем в 2016 году", – указал Хуснуллин на заседании коллегии Стройкомплекса. По его мнению, восстановление спроса на недвижимость означает то, что экономика развивается.
При этом всем понятно, что любая стройка – это рабочие места. В настоящее время в строительной сфере столицы занято более 400 тысяч человек. "Непосредственно на строительстве различных объектов в Москве занято 422 тысячи инженеров, проектировщиков, строителей и других специалистов. Их квалифицированный труд позволяет поддерживать те высокие темпы развития столицы, которые заданы руководством города", – подчеркнул Хуснуллин. Плюс к этому еще более 1 миллиона человек заняты в смежных отраслях. "Это рабочие места не только в Москве и Подмосковье, но и в регионах", – обратил внимание чиновник.
По его мнению, именно благодаря активному строительству и развитию инфраструктуры Москва удерживает статус крупнейшего центра деловой активности в стране. Из 2 трлн руб., которые ежегодно вкладываются в экономику мегаполиса, порядка 40% приходится именно на строительство, сообщил Хуснуллин. А чтобы возводились не только коммерчески привлекательные объекты, но и социально важные, в Москве три года назад была утверждена Адресно-инвестиционная программа (АИП). Она стала гарантом реализации городских программ. В частности, в АИП заложено финансирование строительства всех важных транспортных и инфраструктурных объектов.
"Формирование связной и комфортной транспортной сети остается нашим приоритетом, – подчеркнул Хуснуллин. – Порядка 70% трехлетней АИП заложено на строительство станций и линий метро, железной дороги, а также дорог, мостов, тоннелей, эстакад и пешеходных переходов", - уточнил он.
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