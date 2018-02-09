Аэрофлот ужесточит контроль за ручной кладью

С 15 февраля вступают в силу новые правила авиакомпании

Во всех аэропортах маршрутной сети Аэрофлота заработает новый регламент провоза ручного багажа, который будет действовать на протяжении всего пути пассажира к посадке на самолет. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

По новым правилам пассажиры должны будут при регистрации предъявить весь имеющийся багаж, ручную кладь и вещи, для провоза которых не требуется дополнительной оплаты (список вещей опубликован на сайте Аэрофлота).

"При выходе на посадку работники или агенты компании будут проверять ручную кладь пассажиров на соответствие нормам авиакомпании по размерам, весу с помощью специальных измерительных приборов, а также по количеству мест", – говорится в сообщении авиаперевозчика.

Если ручная кладь не соответствует нормам Аэрофлота, то владельцу придется сдать ее как регистрируемый багаж. При этом в случае превышения бесплатной нормы багажа, указанной в билете пассажира, нужно будет оплатить его уже как сверхнормативный багаж.

Если пассажир нарушит нормы провоза багажа и откажется платить за него установленную сумму, то, согласно статье 107 Воздушного кодекса, Аэрофлот может отказать клиенту в перевозке. В компании подчеркнули, что не собираются менять нормы провоза ручной клади. Цель нововведения сводится лишь к ужесточению контроля над провозом ручной клади, поскольку пассажиры стали чаще жаловаться на отсутствие свободного места для нее.

По словам главы аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олега Пантелеева, пассажиры популярных международных маршрутов любят закупаться в магазинах duty free и проносить это все в самолет, из-за чего добрая половина граждан должны судорожно искать свободное пространство для своих вещей. В результате между пассажирами назревают конфликты и, как следствие, задержки рейса.

"Поэтому контроль за выполнением существующих правил приведет к созданию более комфортной обстановки на борту воздушного судна. Также будут сняты вопросы, связанные с безопасностью полетов", – пояснил Пантелеев изданию "Дни.ру".

Эксперт также напомнил о наличии предельной нагрузки на полки для багажа, которые есть в салоне. Загружать их сверх нормы запрещается.