В московской школе запретили отпускать детей в туалет без справки

Новые порядки в лицее номер 1795 изумили родителей школьников

В московском лицее №1795 запретили отпускать детей с урока без письменного согласия родителей и выходить в туалет во время урока без медицинской справки. Об этом говорится в памятках, которые раздали родителям.

По словам одного из родителей, информация была доведена до него через классного руководителя ребенка.

"С пятницы в школе введен новый режим выхода ребенка. Если возникает необходимость забрать его с уроков до их окончания, родитель подает письменное заявление. В заявлении обязательно прописывается, что ответственность за жизнь и здоровье ребенка родитель берет на себя, а также гарантирует усвоение учебной программы по пропущенным ребенком урокам", – цитирует памятку ТАСС

Учителя лицея №1795 не имеют права отпускать детей во время урока в туалет. "Выход с урока в туалет возможен только на основании медицинского заключения (медицинской справки), если имеется соответствующее заболевание", – сказано в памятке. Родителям советуют настроить детей на то, что для посещения туалета существуют перемены. А если ребенок не выдерживает 45 минут без туалета, требуется заключение врача.

Директор лицея Валентина Сетежева назвала памятку "неправомочной" и пообещала провести служебную проверку в отношении разославшего ее классного руководителя.

"Я как директор школы заявляю, что данная ситуация будет разобрана, подобных фактов неправомерных действий со стороны сотрудников не повторится, – пообещала Сетежева, которая принесла родителям извинения.