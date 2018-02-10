В московской школе запретили отпускать детей в туалет без справки
В московском лицее №1795 запретили отпускать детей с урока без письменного согласия родителей и выходить в туалет во время урока без медицинской справки. Об этом говорится в памятках, которые раздали родителям.
По словам одного из родителей, информация была доведена до него через классного руководителя ребенка."С пятницы в школе введен новый режим выхода ребенка. Если возникает необходимость забрать его с уроков до их окончания, родитель подает письменное заявление. В заявлении обязательно прописывается, что ответственность за жизнь и здоровье ребенка родитель берет на себя, а также гарантирует усвоение учебной программы по пропущенным ребенком урокам", – цитирует памятку ТАСС.
Учителя лицея №1795 не имеют права отпускать детей во время урока в туалет. "Выход с урока в туалет возможен только на основании медицинского заключения (медицинской справки), если имеется соответствующее заболевание", – сказано в памятке. Родителям советуют настроить детей на то, что для посещения туалета существуют перемены. А если ребенок не выдерживает 45 минут без туалета, требуется заключение врача.
Директор лицея Валентина Сетежева назвала памятку "неправомочной" и пообещала провести служебную проверку в отношении разославшего ее классного руководителя."Я как директор школы заявляю, что данная ситуация будет разобрана, подобных фактов неправомерных действий со стороны сотрудников не повторится, – пообещала Сетежева, которая принесла родителям извинения.
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