Создан портрет типичного московского преступника

Прокуратура составила его на основании статистических данных

Среднестатистический преступник, орудующий в столице, – это приезжий мужчина от 30 до 49 лет со средним образованием. К такому выводу пришла прокуратура Москвы на основании анализа данных 33 тысяч виновников совершенных в городе в 2017 году преступлений.

Москва лидирует в стране по общему числу преступлений. "Из фигурантов уголовных дел чаще всего совершали преступления мужчины (84%), со средним образованием (73%), не имеющие постоянного источника дохода (65%), не жители Москвы (52%), в возрасте 30-49 лет (50%)", – цитирует ТАСС материалы прокуратуры.

По статистике, две трети преступлений в столице составляют кражи или мошенничества, тогда как число тяжких насильственных преступлений (убийств, причинения тяжкого вреда здоровью) неуклонно снижается.

В 2017 году в Москве на треть сократилось количество преступлений на улицах и в общественных местах, а также число краж, грабежей и разбоев.