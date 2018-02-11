Создан портрет типичного московского преступника
Среднестатистический преступник, орудующий в столице, – это приезжий мужчина от 30 до 49 лет со средним образованием. К такому выводу пришла прокуратура Москвы на основании анализа данных 33 тысяч виновников совершенных в городе в 2017 году преступлений.
Москва лидирует в стране по общему числу преступлений. "Из фигурантов уголовных дел чаще всего совершали преступления мужчины (84%), со средним образованием (73%), не имеющие постоянного источника дохода (65%), не жители Москвы (52%), в возрасте 30-49 лет (50%)", – цитирует ТАСС материалы прокуратуры.
По статистике, две трети преступлений в столице составляют кражи или мошенничества, тогда как число тяжких насильственных преступлений (убийств, причинения тяжкого вреда здоровью) неуклонно снижается.В 2017 году в Москве на треть сократилось количество преступлений на улицах и в общественных местах, а также число краж, грабежей и разбоев.
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