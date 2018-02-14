Как попросить прибавку к зарплате

Эксперт раскрыл несколько способов

Если современного человека спросить, для чего он ходит на работу, что он ответит? Один ответит, что таким образом реализуется как профессионал, другой скажет, что получает ценный опыт, третий – что ему нужно кормить семью. В конечном итоге всех этих людей объединяет одно: желание заработать деньги. Кому-то это удается лучше, кто-то менее удачлив. Но в какой бы сфере вы ни работали и какую бы должность ни занимали, вам всегда будет казаться, что вы получаете меньше, чем заслуживаете. Как ни странно, так рассуждают даже топ-менеджеры, зарплата которых по определению больше, чем у обычных сотрудников. И если с человеком на руководящей должности все более-менее понятно, он не живет от зарплаты до аванса, просто его аппетиты растут, то среднестатистический менеджер периодически думает о том, как бы получить прибавку. Как деликатно попросить об этом начальство и можно ли вообще рассчитывать на положительный ответ? Рассказывает Нурия Архипова, директор по развитию агентства эффективного управления персоналом SLG.

Хочу сразу отметить, что деликатность тут ни при чем. Весь вопрос в аргументации. Просто так написать начальству письмо или высказать пожелание о том, что вы хотите получать больше денег, можно, если вам лет 20. Тогда это спишут на юный возраст, наивность и отсутствие жизненного опыта. Но взрослому человеку, прежде чем выходить на такой разговор, необходимо ответить самому себе на вопрос: а правда ли я стою больше?

Мы живем в прекрасное время. Сегодня в интернете можно найти любую информацию. Поэтому для начала изучите рынок, сколько зарабатывают специалисты в вашей области с похожим опытом.

Стоит учитывать, что зарплаты в крупных компаниях отличаются от вознаграждения за труд в малом бизнесе. Если вы проанализировали ситуацию и выяснили, что за тот же функционал, который выполняете вы, в компании с похожей структурой и количеством сотрудников платят больше, у вас уже есть весомый аргумент.

Но тут возникает вопрос квалификации. Большинство руководителей считают, что вы получаете ровно столько, сколько заслуживаете, поэтому вы сами должны быть уверены, что достойны лучших условий.

И я говорю не только о внутренней уверенности. Ваши амбиции это прекрасно, но, кроме них, должны быть реальные свидетельства того, что вы приносите пользу той компании, где работаете. Руководителя, как правило, не интересуют эмоции, ему важны сухие факты. Если вы способны на пальцах объяснить и доказать, что именно благодаря вам компания процветает, – считайте, что полдела сделано.

Кстати, к вопросу о деликатности: старайтесь избегать сравнений с вашими коллегами. Если кто-то из них получает больше, чем вы, но вам кажется, что они этого не достойны, оставьте это на совести руководства. Да, жизнь часто бывает несправедлива, и порой тот, кто явно проигрывает вам в интеллекте и знаниях, может быть в разы успешнее. Правда в том, что для того, чтобы хорошо зарабатывать, не обязательно быть Эйнштейном. Очень часто предприимчивость, умение вести диалог, правильно расставлять приоритеты и оказываться в нужное время в нужном месте важнее умственных способностей.

Однако вернемся к теме деликатности просьбы о повышении. Попросить начальника поднять вам зарплату можно и нужно. Редко какой руководитель сам проявит инициативу и сделает это за вас. В лучшем случае вы получите разовую премию. Просто прежде чем поднимать этот вопрос, постарайтесь трезво оценить ситуацию.

Итак, подведем итог: изучите текущую ситуацию на рынке, проведите анализ, сколько зарабатывают такие же специалисты, как вы, но не сравнивайте себя с коллегами. И еще, постарайтесь угадать момент.

Не нужно идти к руководителю с просьбой о повышении, когда вы видите, что он или она находится в плохом настроении. Есть вероятность не только получить отказ, но и испортить отношения.