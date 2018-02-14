Голландцев пустят на органы
Всю взрослую часть населения страны, то есть граждан от 18 лет и старше, автоматически внесли в донорский реестр. Такой закон одобрила верхняя палата парламента Нидерландов, пишет Deutsche Welle.
Судя по итогам голосования, закон об автоматическом включении граждан в список доноров внутренних органов вызвал серьезные разногласия среди законодателей. "За" проголосовали 38 человек, "против" – 36.
После того, как закон вступит в силу, власти разошлют жителям два письма с предложением отказаться от вступления в реестр доноров. Если отказа от адресата так и не поступит, его фамилия будет внесена в реестр. Однако, выйти из списка "добровольцев" можно будет позже в любой момент, дав соответствующий ответ в письменном виде.
Отмечается, что этот законопроект голландские депутаты приняли для решения хронической проблемы страны. Тем, кто нуждается в пересадке органов, приходится подолгу ждать в очереди на их получение в силу банального дефицита.
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