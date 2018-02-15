На МКАД начали реконструировать развязку

Работы стартовали на юго-востоке Москвы

Рабочие приступили к модернизации развязки с Бесединским шоссе. В ходе работ они отремонтируют участок проезжей части МКАД протяженностью более 1 км и сквозной путепровод, а также возведут две направленных эстакады и боковые проезды. В сумме их протяженность составит 4,5 километра.

Необходимость реконструкции дорожных объектов МКАД на пересечении с Бесединским шоссе объяснил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Этот участок МКАД перегружен транспортом, существующая развязка работает на пределе пропускной способности", – сказал он.

По его словам, исправить ситуацию можно за счет разведения пересекающихся транспортных потоков. Ожидается, что к 2021 г. работы будут окончены.

Он также добавил, что для удобства и безопасности пешеходов на участке появится надземный переход, а вдоль дорог установят экраны для защиты от шума трафика.