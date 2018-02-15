Умер поэт Александр Шаталов

О смерти литератора сообщил писатель Эдуард Лимонов

Поэт и издатель Александр Шаталов ушел из жизни в возрасте 60 лет. В своем блоге Лимонов написал, что причиной смерти стали тяжелые болезни. Какие именно, не уточняется.

"Александр Николаевич Шаталов летит сейчас в миры иные. Не хочу перечислять те ужасные болезни, которые его свалили. Их было две", - написал Лимонов.

Писатель добавил, что Шаталов стал первым русским издателем, выпустившим его книгу.

Александр Шаталов родился 10 ноября 1957 г. в Краснодаре. В качестве журналиста сотрудничал с такими изданиями, как "Литературное обозрение" и "Вечерняя Москва". В 1990-м начал издавать свой собственный журнал, в котором публиковал русские переводы известных зарубежных авторов – Уильяма Берроуза, Чарльза Буковски и Эдварда Фостера.