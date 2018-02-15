Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Умер поэт Александр Шаталов

Александр Шаталов. Кадр youtube.com
О смерти литератора сообщил писатель Эдуард Лимонов

Поэт и издатель Александр Шаталов ушел из жизни в возрасте 60 лет. В своем блоге Лимонов написал, что причиной смерти стали тяжелые болезни. Какие именно, не уточняется.

"Александр Николаевич Шаталов летит сейчас в миры иные. Не хочу перечислять те ужасные болезни, которые его свалили. Их было две", - написал Лимонов.

Писатель добавил, что Шаталов стал первым русским издателем, выпустившим его книгу.

Александр Шаталов родился 10 ноября 1957 г. в Краснодаре. В качестве журналиста сотрудничал с такими изданиями, как "Литературное обозрение" и "Вечерняя Москва". В 1990-м начал издавать свой собственный журнал, в котором публиковал русские переводы известных зарубежных авторов – Уильяма Берроуза, Чарльза Буковски и Эдварда Фостера.

новости партнеров
Загрузка...

Раскрыты причины поражения фигуристов на Играх

От наших талантливых спортсменов уплыла серебряная награда

Индонезия заплатит за Су-35 пальмовым маслом

Контракт на поставку российских истребителей уже подписан

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей