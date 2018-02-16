Президент США любил сходить "налево"

Модель знаменитого мужского журнала Playboy Карен Макдугал заявила, что встречалась с Дональдом Трампом, когда тот уже был связан брачными узами с нынешней женой Меланией. Ее воспоминания о романе с главой Белого дома опубликовал журнал New Yorker.

История их знакомства началась в июне 2006 г. в пентхаусе Playboy, где снималось реалити-шоу "Ученик", идея которого принадлежала Трампу. К тому времени он уже почти два года как был мужем Мелании. Однако, увидев красавицу Макдугал, миллиардер попал под ее обаяние и обменялся с ней телефонами.

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После той встречи они стали часто созваниваться, и телефонные разговоры закономерны перетекли в очные встречи. Первое свидание у них состоялось в отеле в Беверли-Хиллз. Пара сняла отдельное бунгало. Наедине они проболтали около двух часов, после чего занялись сексом. По словам модели, Трамп покорил ее своим умом и вежливыми манерами. Однако бизнесмен все-таки умудрился немного подпортить впечатление о себе.

"Он предложил мне деньги [за секс]. Я посмотрела на него с грустью и сказала: "Нет, спасибо, я не такая. Я переспала с тобой, потому что ты мне нравишься. Но не из-за денег", – поделилась Макдугал в записке, которую передали журналу.

После той встречи, со слов девушки, Трамп ездил к ней каждый раз, когда был в Лос-Анджелесе, а был он там довольно часто.

В ноябре 2016 г., незадолго до выборов президента США, издание The Wall Street Journal разузнало, что один из сторонников Трампа – Дэвид Пеккер – заплатил Макдугал $150 тыс. за молчание о встречах с будущим главой страны.

Стоит отметить, что Макдугал не единственная, с кем Трамп, вероятно, развлекался за спиной Меланьи. О романе с действующим президентом уже рассказали общественности другая участница шоу "Ученик" Саммер Зервос и порноактриса Стефани Клиффорд,