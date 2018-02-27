Четыре станции БКЛ обеспечат транспортно-пересадочными узлами
"Шелепиха", "Хорошевская" и "ЦСКА" обзаведутся транспортно-пересадочными узлами (ТПУ). Такие хабы, помимо уже действующего на станции "Деловой центр", появятся на участках Большой кольцевой линии метро.
Такое обещание дал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что станции практически готовы к открытию. Осталось благоустроить и озеленить территорию. Эти работы планируют полностью завершить с наступлением тепла.
ТПУ "Шелепиха" приведет пассажиров из метро на одноименную станцию МЦК и остановки наземного общественного транспорта. Поблизости расположена ж/д станция Смоленского направления "Тестовская". В перспективе на базе ТПУ появится многофункциональный комплекс с парковкой.
Перехватывающий паркинг появится в составе узла "Хорошевская", который помимо станции "кольцевой" объединяет также Таганско-Краснопресненскую линию и находится неподалеку от станции МЦК "Хорошево".
"Коммерческая часть транспортного узла предусматривает возведение многофункционального торгового комплекса и административно-делового центра. Инвестор на этот проект уже найден в результате открытого электронного конкурса", – рассказал глава Стройкомплекса.
По его словам, хаб "ЦСКА" станет продолжением парка на Ходынском поле. Около северного вестибюля станции метро предусмотрено здание общественно-делового назначения с подземным паркингом.
Напомним, в понедельник, 26 февраля, в Москве открыто движение по первым пяти станциям БКЛ столичного метрополитена.
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