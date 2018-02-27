Четыре станции БКЛ обеспечат транспортно-пересадочными узлами

Благоустройство станций планируют завершить с наступлением тепла

"Шелепиха", "Хорошевская" и "ЦСКА" обзаведутся транспортно-пересадочными узлами (ТПУ). Такие хабы, помимо уже действующего на станции "Деловой центр", появятся на участках Большой кольцевой линии метро.

Такое обещание дал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он подчеркнул, что станции практически готовы к открытию. Осталось благоустроить и озеленить территорию. Эти работы планируют полностью завершить с наступлением тепла.

ТПУ "Шелепиха" приведет пассажиров из метро на одноименную станцию МЦК и остановки наземного общественного транспорта. Поблизости расположена ж/д станция Смоленского направления "Тестовская". В перспективе на базе ТПУ появится многофункциональный комплекс с парковкой.

Перехватывающий паркинг появится в составе узла "Хорошевская", который помимо станции "кольцевой" объединяет также Таганско-Краснопресненскую линию и находится неподалеку от станции МЦК "Хорошево".

"Коммерческая часть транспортного узла предусматривает возведение многофункционального торгового комплекса и административно-делового центра. Инвестор на этот проект уже найден в результате открытого электронного конкурса", – рассказал глава Стройкомплекса.

По его словам, хаб "ЦСКА" станет продолжением парка на Ходынском поле. Около северного вестибюля станции метро предусмотрено здание общественно-делового назначения с подземным паркингом.

Напомним, в понедельник, 26 февраля, в Москве открыто движение по первым пяти станциям БКЛ столичного метрополитена.