Рыбка хранит убойный компромат на Россию

Девушка из эскорта заявила, что владеет ценной информацией, которую жаждут США

Настя Рыбка, она же Анастасия Вашукевич, вышла из тени, но не из тюрьмы. После недолгого молчания она снова заявила о себе. В качестве трибуны в который раз выбрала аккаунт в Instagram.

Публикация от Настя Рыбка (@nastya_rybka.ru) Фев 27, 2018 в 4:45 PST

Рыбка выложила видео, в котором обращается к друзьям – американским журналистам, утверждая, что владеет ценной для них информацией. Эти сведения касаются вмешательства России в президентские выборы в США.



"Я готова вам рассказать все те недостающие пазлы, которых вам не хватало: предоставить аудио, видео, касаемые связи наших уважаемых депутатов с Трампом и со всей этой шумихой вокруг выборов США. Я знаю очень много. Жду ваших предложений, – заинтриговала Рыбка и пригласила американцев в гости. – Жду вас в тайской тюрьме, если буду еще живой".

Заявление задержанной нашло отклик у русскоязычных пользователей соцсети. "Наивная белорусская дурочка. Решила шантажировать американцами российских олигархов и чиновников. Такое ей с рук не сойдет", – изумился один из них.

Нашлись и те, кто решил подбодрить "заложницу" и прокомментировали видео так: "Настя! Держись!", "Ты умница...все правильно делаешь...верю что тебя скоро освободят", "Расскажи все. Ты молодец".

Помимо этого, в отзывах достаточно часто встречаются, мягко сказать, бранные слова и оскорбления: от "глупой женщины" до девушки с пониженной социальной ответственностью.

Продолжила свое видео Настя заявлением о том, что их с Алексом Лесли пытаются закрыть "очень надолго". По ее словам, они арестованы "по чьему-то приказу из Бангкока".

"Теперь кому-то заплатили", – предположила Настя. Она пожаловалась на несовершенство законодательства, так как под залог их не выпустили.

Напомню, ранее сообщалось, что полиция Паттайи задержала секс-тренера Алекса Лесли и его ученицу Настю Рыбку на нелегальном секс-тренинге за незаконную работу в Таиланде.