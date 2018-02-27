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Рыбка хранит убойный компромат на Россию

Настя Рыбка. Фото: instagram.com/nastya_rybka.ru
Девушка из эскорта заявила, что владеет ценной информацией, которую жаждут США

Настя Рыбка, она же Анастасия Вашукевич, вышла из тени, но не из тюрьмы. После недолгого молчания она снова заявила о себе. В качестве трибуны в который раз выбрала аккаунт в Instagram.

Рыбка выложила видео, в котором обращается к друзьям – американским журналистам, утверждая, что владеет ценной для них информацией. Эти сведения касаются вмешательства России в президентские выборы в США.

"Я готова вам рассказать все те недостающие пазлы, которых вам не хватало: предоставить аудио, видео, касаемые связи наших уважаемых депутатов с Трампом и со всей этой шумихой вокруг выборов США. Я знаю очень много. Жду ваших предложений, – заинтриговала Рыбка и пригласила американцев в гости. – Жду вас в тайской тюрьме, если буду еще живой".

Заявление задержанной нашло отклик у русскоязычных пользователей соцсети. "Наивная белорусская дурочка. Решила шантажировать американцами российских олигархов и чиновников. Такое ей с рук не сойдет", – изумился один из них.

Нашлись и те, кто решил подбодрить "заложницу" и прокомментировали видео так: "Настя! Держись!", "Ты умница...все правильно делаешь...верю что тебя скоро освободят", "Расскажи все. Ты молодец".

Помимо этого, в отзывах достаточно часто встречаются, мягко сказать, бранные слова и оскорбления: от "глупой женщины" до девушки с пониженной социальной ответственностью.

Продолжила свое видео Настя заявлением о том, что их с Алексом Лесли пытаются закрыть "очень надолго". По ее словам, они арестованы "по чьему-то приказу из Бангкока".

"Теперь кому-то заплатили", – предположила Настя. Она пожаловалась на несовершенство законодательства, так как под залог их не выпустили.

Напомню, ранее сообщалось, что полиция Паттайи задержала секс-тренера Алекса Лесли и его ученицу Настю Рыбку на нелегальном секс-тренинге за незаконную работу в Таиланде.

Оксана ПОДТУРКИНА
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