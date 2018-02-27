Россияне готовы к повышению пенсионного возраста
Россияне будут жить дольше, к такому выводу пришли исследователи Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Они же предрекли и увеличение средней "здоровой", иными словами трудоспособной, жизни соотечественников.
Своим трудом "Продолжительность здоровой жизни населения: моделирование и прогнозирование для России" Сергей Щербов, Юлия Зинькина и Сергей Шульгин аргументируют безболезненность повышения пенсионного возраста в стране.
По их расчетам, лед тронулся. Вплоть до 2035 года позитивная тенденция закрепится, и за это время продолжительность жизни россиян прибавит целых 5 лет: с 39 до 44. Для мужчин этот показатель поднимется с отметки "36" до "41". Средний возраст женщин вырастет с 42 до 47 лет.
А вот трудоспособный возраст "шагнет" всего на три года: с 61,6 до 64,85 года. У мужчин он переместится почти до 63 лет в 2035 году. Однако, как всегда, пальма первенства в этом вопросе у женщин. Их "здоровый" возраст продлится до 67 с лишним лет.
"Изменения в возрастной структуре населения, которые обозначаются словом "старение", следует оценивать в связке с другим процессом – ростом ожидаемой продолжительности жизни. Если же ожидаемая продолжительность жизни растет, то бояться так называемого старения населения не следует", – объяснил один из авторов исследования Сергей Шульгин, его цитирует "Лента.ру".
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