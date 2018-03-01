Имущество Митрофанова уйдет за копейки

Суммы, вырученной от продажи нажитого беглым экс-депутатом, не хватит, чтобы закрыть долги

Автомобиль бывшего парламентария уйдет с молотка по дешевке. В декабре Арбитражный суд Москвы признал Алексея Митрофанова банкротом. По этой причине все имущество продадут.

Митрофанов задолжал кредиторам более 543 млн руб., однако личной собственности, чтобы закрыть долги, недостаточно. При этом на продажу выставлен BMW, который бывший депутат купил в кредит за 3,7 млн руб. еще в 2012 году. Сейчас рыночная цена автомобиля чуть выше 650 тыс. руб., что в 5,5 раз меньше выданного кредита, передает Life.ru.

Стоимость авто существенно упала, так как хозяин относился к нему недобросовестно. На капоте есть множество трещин и царапин. Кроме того, на цену повлияло и то, что его владелец является фигурантом уголовного дела, это сразу снижает привлекательность для покупателей.

Финансовый управляющий Митрофанова Виктор Ельцов требует продать машину не меньше чем за 1,5 млн рублей.

"Так кредиторам достанется больше. Скоро мы получим ответ от банка, и примерно через неделю начнется продажа", – сказал он.

Сам Алексей Митрофанов сейчас скрывается от кредиторов. В 2014 г. его лишили депутатской неприкосновенности. По данным СМИ, он проживает в Хорватии.