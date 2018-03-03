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Трампа посадили на диету

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs
Президент США уже две недели не ел любимые гамбургеры

Глава Белого дома вынужден был сесть на диету по рекомендации врача, исключив из рациона любимый фастфуд.

По информации агентства Bloomberg, в январе главный врач Белого дома Ронни Джексон сообщил президенту, что тот находится на грани ожирения. Вес Трампа составлял 108 кг при росте 190 сантиметров – до нижней границы ожирения ему не хватало всего одного фунта (около 400 граммов).

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Джексон провел осмотр 71-летнего президента 12 января, придя к выводу, что у него превосходное здоровье, но ему было бы полезно похудеть на 5-7 килограммов.

Врач рекомендовал президенту потреблять меньше углеводов и жиров и постараться исключить из рациона говядину. Источники в Белом доме говорят, что Трамп уже две недели ни разу не ел гамбургеры. Иногда президент все-таки делает себе поблажки – например, на этой неделе он съел на завтрак жареный бекон.

Трамп известен своей любовью к фастфуду. Во время предвыборной кампании он чаще всего съедал на обед по четыре гамбургера из "Макдоналдса".
Отдел информации
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