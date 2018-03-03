Трампа посадили на диету
Глава Белого дома вынужден был сесть на диету по рекомендации врача, исключив из рациона любимый фастфуд.
По информации агентства Bloomberg, в январе главный врач Белого дома Ронни Джексон сообщил президенту, что тот находится на грани ожирения. Вес Трампа составлял 108 кг при росте 190 сантиметров – до нижней границы ожирения ему не хватало всего одного фунта (около 400 граммов).
Джексон провел осмотр 71-летнего президента 12 января, придя к выводу, что у него превосходное здоровье, но ему было бы полезно похудеть на 5-7 килограммов.
Врач рекомендовал президенту потреблять меньше углеводов и жиров и постараться исключить из рациона говядину. Источники в Белом доме говорят, что Трамп уже две недели ни разу не ел гамбургеры. Иногда президент все-таки делает себе поблажки – например, на этой неделе он съел на завтрак жареный бекон.Трамп известен своей любовью к фастфуду. Во время предвыборной кампании он чаще всего съедал на обед по четыре гамбургера из "Макдоналдса".
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