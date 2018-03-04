Учительница из Петербурга совратила школьника прямо на уроке
Жительница Петербурга обратилась в Следственный комитет с жалобой на 35-летнюю учительницу, которая совратила ее 15-летнего сына во время занятий на дому.
Мальчик, единственный ребенок состоятельных родителей, учится в частной школе. Учителя проводят уроки у него дома в удобное для него время.
По версии следствия, во время урока подозреваемая склонила школьника к занятию сексом. Сексуальные контакты начались в апреле 2017 года и происходили, когда родителей не было дома.
Мать школьника подала заявление в СК в ноябре, уголовное дело было возбуждено перед Новым годом по двум статьям: развратные действия и половое сношение с лицом младше шестнадцати лет, сообщает издание "Фонтанка.ру".
Учительница была задержана месяц назад у себя дома и в настоящее время находится под подпиской о невыезде.Судя по информации в соцсетях, совращенный школьник не был новичком в сексе. На своей странице "ВКонтакте" он позирует за рулем дорогих иномарок, рассказывает о регулярных поездках за границу и своих любовных отношениях.
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