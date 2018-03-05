В США скрывают корабль инопланетян

Американские военные тщательно защищают объект от посторонних

Пришельцы посещают нашу планету давно, однако в 60-е годы одну из тарелок удалось подбить.

Экс-министр Великобритании Пол Хеллиер утверждает, что в штате Нью-Мехико в США хранятся части НЛО. По его словам, гуманоиды низко пролетали над территорией страны, когда их обнаружили американские военные. Они каким-то образом сбили инопланетян и захватили их вместе с кораблем в плен, после чего отправили в лабораторию. При этом экс-министр уверяет, что об этих подробностях ему сообщил бывший сотрудник воздушных войск, передает агентство Vladtime.

Хеллиер добавил, что лучшие ученые Соединенных Штатов делились секретами и спрашивали советов у инопланетян или как они их называли "высокие белые". Пол считает, что в те годы правительство начало разработки вооружения против вторжения НЛО.

Его слова подтвердили многие работники вооруженных сил. По их данным, в этом районе действительно упала летающая тарелка, а ее обломки исследуются до сих пор и тщательно защищаются.