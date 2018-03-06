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Проекты "ЕР" получили министерскую поддержку

Андрей Турчак. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Андрей Турчак рассказал о политическом сопровождении промышленников

Самые успешные проекты, имеющие хорошие перспективы и отобранные на промышленных форумах "Единой России", уже получили поддержку профильных министерств и ведомств, заверил секретарь партийного Генсовета Андрей Турчак. Свое заявление он сделал на иркутском форуме "Локомотивы роста – пространственное развитие".

Турчак уверен, что единороссы должны быть проводниками на старте новых проектов, обеспечивая им политическое сопровождение. К такому выводу он пришел после форумов в Екатеринбурге, Владивостоке и Иваново. "Мы работаем в тесной кооперации с Минпромторгом, Минэкономразвития, Минфином России. В результате этой синергии, надеюсь, получится результат. По итогам этих трех форумов есть конкретные поручения от федеральных профильных министерств и ведомств. Наши проекты получили предметную поддержку и отрабатываются специалистами", – отметил Турчак.

Форум в Иркутске, по мнению партийца, является продолжением выстраивания взаимодействия "ЕР" с промышленниками. Он предложил его участникам воспользоваться этой возможностью для продвижения своих проектов. "Ваши предложения, проекты будут проанализированы и переведены нашими коллегами в формат предложений, законодательных инициатив, дорожных карт поддержки со стороны Партии", – заверил Турчак. И добавил, что все прошедшие форумы отзовутся в заседании Программной комиссии Партии под председательством Дмитрия Медведева. Там и будут презентованы лучшие проекты.

Секретарь добавил, что подобные форумы не являются разовыми акциями. Федеральный партийный проект "Локомотивы роста" действует постоянно, соответственно, на конвейер будет поставлен и отбор наиболее перспективных проектов. Чтобы получить поддержку, не обязательно попадать в топ-10, считает партиец.

"В некоторых проектах многое зависит от позиции региональной и местной власти, и мы, как Партия, у которой большинство в Госдуме и региональных парламентах, должны оказать таким проектам необходимую поддержку", – подытожил Турчак.

Сибирь – промышленно развитая и технологически оснащенная территория России, продолжил мысль Турчака координатор партпроекта "Единой России" Денис Кравченко. Он отметил, что из 65 представленных проектов 30 дала Иркутская область. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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