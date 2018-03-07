Собянин поддержал идею по формированию стратегии развития здравоохранения

Инициативу выдвинули столичные медики

Предложенная врачами идея по формированию стратегии развития здравоохранения до 2025 г. получила поддержку мэра Москвы Сергея Собянина. В ходе встречи с главными врачами московских больниц и поликлиник во вторник, 6 марта, столичный градоначальник подчеркнул важность преобразований в сфере медицинского обслуживания жителей.

"Система здравоохранения касается каждого москвича, его настроения, жизненного тонуса, здоровья", – указал Собянин. "От медицинского сообщества и от пациентов поступает множество обращений и вопросов: какое будущее ждет московское здравоохранение, как оно будет развиваться и насколько будет качественным? Это важные вопросы", – подчеркнул мэр.

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Во время обсуждения перспектив развития столичного здравоохранения главврачи отметили, что преобразования, начатые в данной сфере в 2011 г., завершены. Обновлена материальная база лечебных учреждений, изменились принципы финансирования, внедрены сотни новых методов лечения, сокращены очереди к специалистам. Проблема доступности медпомощи тоже в основном решена. Пора двигаться дальше.

В связи с этим главврачи предложили разработать стратегию развития здравоохранения до 2025 г., целью которой будет выход столичной медицины на качественно новый уровень. Для этого в центре всего должен стоять пациент. Именно вокруг его комфорта и удобства необходимо выстроить систему всех медицинских сервисов. Тогда и продолжительность жизни москвичей достигнет 80 лет, и результаты вылечивания заболеваний станут выше.

Мэр столицы согласился с медиками. Он признал, что при выработке стратегии развития здравоохранения в мегаполисе споры неизбежны, поскольку она затронет широкий спектр вопросов. Но конструктивные дискуссии полезны. Поэтому решено, что первый вариант стратегии будет разработан инициативной группой главврачей московских больниц и поликлиник. А затем документ представят на суд врачебного и пациентского сообщества. Возможно, что будет даже проведен краудсорсинг – поиск и отбор самых интересных и полезных идей.

Среди уже прозвучавших инициатив – развитие системы волонтерства и донорской помощи, открытые для родственников реанимации, помощь хосписам и другим некоммерческим организациям.