Путин считает своих дочерей трудоголиками

В новом фильме журналиста Андрея Кондрашова "Путин" президент России рассказал о своем детстве и о семье

С дочерьми Марией и Катериной Путин обсуждает некоторые вопросы развития страны. "Они очень любят свою страну, они гордятся ей, они думают о том, что и как сделать лучше, говорят со мной постоянно об этом", – говорит президент.

На вопрос журналиста, требователен ли он к дочерям так же, как его родители были требовательны к нему, Путин ответил: "Наверное, но, может быть, не всегда. Но быть требовательным – это не значит не любить".

По словам Путина, родители очень его любили и старались создать условия, чтобы он мог получить хорошее образование. "Они были заточены на мои будущие жизненные успехи и результаты, – рассказал президент. – Я того же желаю и своим дочерям. Они стараются, они много работают. Я в этом смысле очень доволен, как они относятся к труду – они такие трудоголики".

Часть фильма посвящена детству президента. Классный руководитель Вера Гуревич, которая дружила с родителями Владимира Путина, вспоминает, что его отец Владимир Спиридонович иногда называл сына разгильдяем за то, что тот тратил свободное время не на обучение музыке, а на занятия борьбой.

"Было такое, – признал Путин. – Все родители хотят своим детям лучшего. Они люди простые, из рабочей среды, у них были свои представления об основах воспитания, но они думали и об эстетическом воспитании".

Оказывается, до шестого класса Володю Путина не принимали в пионеры, потому что он хулиганил. "А потом приняли, стал заниматься борьбой, самбо, потом дзюдо, и начал постепенно меняться, начал лучше учиться. В общем, многое изменилось", – вспоминает сейчас президент.