Определена самая счастливая страна мира

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ООН опубликовала доклад, в котором назвала самое счастливое государство в мире.
Специалисты оценивали 156 стран. Они учитывали такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие. В результате на первом месте оказалась Финляндия, а Норвегия, которая лидировала в этом рейтинге в прошлом году, опустилась на строчку ниже.
В первую десятку также вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия, сообщается в докладе The World Happiness Report.
Один из исследователей подчеркнул, что в северных странах высокий уровень счастья объясняется большой личной свободой, а также хорошим социальным обеспечением. Причем жители этих государств платят самые высокие налоги в мире.
Стоит отметить, что в докладе не упоминается Россия, а недовольство
граждан Соединенных Штатов значительно увеличилось.
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