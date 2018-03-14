Определена самая счастливая страна мира

России в этом рейтинге нет

ООН опубликовала доклад, в котором назвала самое счастливое государство в мире.

Специалисты оценивали 156 стран. Они учитывали такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие. В результате на первом месте оказалась Финляндия, а Норвегия, которая лидировала в этом рейтинге в прошлом году, опустилась на строчку ниже.

В первую десятку также вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия, сообщается в докладе The World Happiness Report.

Один из исследователей подчеркнул, что в северных странах высокий уровень счастья объясняется большой личной свободой, а также хорошим социальным обеспечением. Причем жители этих государств платят самые высокие налоги в мире.

Стоит отметить, что в докладе не упоминается Россия, а недовольство граждан Соединенных Штатов значительно увеличилось.

