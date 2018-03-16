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"Зарядье" получил признание в Европе

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Столичный парк назвали прекрасным примером международного сотрудничества

Масштабный проект правительства Москвы, который реализовали компания "Мосинжпроект" и иностранный консорциум Diller Scofidio+Renfro, получил признание в мировой столице кинокультуры – в Каннах. Речь идет о столичном парке "Зарядье".

Прекрасным примером международного сотрудничества его назвала директор по проектированию объектов гражданского строительства "Мосинжпроекта" Галина Гордюшина. "В процессе сотрудничества мы быстро нашли общий язык со специалистами архитектурного бюро. В результате совместной работы с зарубежными коллегами получился проект мирового уровня, который открылся в Москве в сентябре 2017 года", – отметила Гордюшина.

Сегодня, 16 марта, во Франции завершается важнейшее в мире недвижимости трехдневное событие – международная выставка MIPIM. Среди ее участников – 3 тыс. компаний из ста стран мира. Парк "Зарядье" претендует на звание "Лучшего проекта урбанистической регенерации", а обновленный стадион "Лужники" может получить награду как "Лучший восстановленный объект".

Участники и гости форума все эти дни активно обсуждали подготовку Москвы к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России уже этим летом, и в целом говорили о новых идеях создания комфортной городской среды. На стенде столичного правительства были представлены основные векторы развития рынка недвижимости Москвы. Здесь же прошли деловые мероприятия с участием представителей администрации столицы и ведущих игроков отрасли.

Оксана ПОДТУРКИНА
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