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Россия разберется с гибелью беглых граждан в Британии

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Официальное открытие уголовного дела поможет следствию получить информацию

В пятницу, 16 марта, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство российской гражданки Юлии Скрипаль, совершенного в Великобритании.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко объявила, что расследование будет идти "в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права". Российская сторона готова к совместной работе с компетентными органами Соединенного Королевства, подчеркивается в сообщении. Также СКР возбудил дело об убийстве в Лондоне гражданина РФ Николая Глушкова.

Научный сотрудник Института государства и права РАН, адвокат Борис Башилов рассказал РИА "Новости", что возбуждение уголовного дела позволит следствию запрашивать необходимую информацию, в том числе у зарубежных органов правопорядка. 

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были найдены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери. Полиция заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.

Происшествие послужило толчком для начала яростной антироссийской кампании. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля, вероятно, отравили по приказу российских властей, а министр иностранных дел Борис Джонсон объявил, что приказ отравить Скрипаля отдал лично президент России Владимир Путин. 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель также высказалась о деле Скрипаля. По ее словам, лидеры Европы и США "обозначили, что с высокой вероятностью следы ведут в Россию, поэтому это необходимо решительно осудить", сообщает РИА "Новости". Также фрау канцлерин подчеркнула, что надеется на участие России в совместном расследовании дела об отравлении Скрипаля. 

Россия категорически отрицает свою причастность к попытке убийства бывшего разведчика и его дочери.

Валентина МАЙОРОВА
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