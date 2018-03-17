На водителей наденут светоотражающие жилеты

Автолюбителей обяжут надевать специальную экипировку

С 18 марта российские водители в обязательном порядке должны будут надевать на себя светоотражающий жилет при необходимости покинуть автомобиль во время остановки, если она произошла за пределами населенных пунктов в темное время суток. Новое правило дорожного движения (ПДД) вступает в силу уже в предстоящее воскресенье.

Разработчики данного пункта правил предполагают, что водителя, на котором будет надет жилет, смогут увидеть другие участники дорожного движения, что приведет к снижению количества аварий в ночное время. Любопытно, что штраф за отсутствие жилета до сих пор не предусмотрен, хотя постановление было принято еще в конце прошлого года.

Представитель ГИБДД России Юрий Шакиров подчеркнул, что сотрудники ГАИ не будут проверять наличие жилета в машине целенаправленно, поскольку требования возить его с собой в автомобиле постоянно нет, но в темное время суток за пределами населенных пунктов во время остановки водитель обязан передвигаться в жилете.

Шакиров отметил, что в настоящее время в ведомстве рассматривается вопрос о том, как и по какой статье будут наказывать водителей, нарушивших новое правило. "Я сейчас не готов сказать, насколько это действительно можно будет сделать, но мы этим вопросом занимаемся. Получается, что водитель при ДТП должен выставить знак аварийной остановки. Должен либо не уезжать с места, либо зафиксироваться. Это его обязанность, и если он этого не делает, то он подвергается административному штрафу в размере тысячи рублей. Но ведь у него точно такая же обязанность в случае ДТП надевать этот жилет, поэтому если он ее не выполнил, вполне возможно, что и дополнительной ответственности вносить не надо, а можно руководствоваться этой статьей кодекса", – цитирует его слова РИА Новости.

Координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов подчернкул, что в задачи нового требования не входит нагрузить водителей очередной дополнительной мерой. Новое ПДД касается водительского этикета и вопроса личной безопасности.



Руководитель общественного движения "За безопасность на дороге" Артем Угрюмов отметил, что в Европе подобная мера является одной из обязательных, в то время как в России культура безопасности дорожного движения отсутствует, а ко всему новому россияне, к сожалению, относятся со скепсисом.





