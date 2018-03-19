Вирус крадет деньги со смартфонов

Пользователи могут стать жертвами мошенников, совершая звонки

Гаджеты на платформе Android подверглись атаке вредоносного вируса Fakebank. Эта "зараза" свободно перехватывает звонки пользователей в банки, предупреждают работники компании Symantec.

Вредоносная программа способна отслеживать вызовы с мобильных телефонов. Это касается как входящих, так и исходящих.

Когда пользователь Android совершает звонок в банк, в процесс включается Fakebank, который перенаправляет разговор мошеннику. Аферисты узнают всю необходимую информацию и крадут деньги со счета пострадавшего.

Вирус способен также замаскировать звонок грабителя под вызов из банка. Человек при этом даже ничего не заподозрит.

Проблема с вредоносным обеспечением с каждым днем становится все актуальнее. Представители Symantec призывают пользователей быть начеку при скачивании программ на свой смартфон. Чтобы хоть как-то обезопасить себя от злодеев, необходимо скачивать приложения из проверенных источников и временами заниматься их обновлением.

