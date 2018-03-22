В Японии завелась Годзилла

В центре Токио торжественно открыли памятник монстру из кинофильмов

Мутант находится на площади Хибия Годзилла, его высота примерно 2,5 метра. На постамент нанесли фразу "Человечеству теперь придется существовать с Годзиллой". Фанаты уже слышали цитату в 2016 г. в кинокартине "Годзилла: Возрождение". Она получила много национальных наград.

У предыдущей статуи ящера тоже была надпись: "Я не думаю, что эта Годзилла – последняя". Ее взяли из первого фильма, который вышел в прокат 3 ноября 1954 г., пишет Kyodo.

По сюжету герой проснулся после многовекового сна на дне Тихого океана и начал разрушать города. Позднее монстр так полюбился зрителям, что с ним сняли около 50 видеоигр и кинолент.



Старый монумент перенесут в кинотеатр Тохо.