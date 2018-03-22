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В Японии завелась Годзилла

Фото: instagram.com
В центре Токио торжественно открыли памятник монстру из кинофильмов

Мутант находится на площади Хибия Годзилла, его высота примерно 2,5 метра. На постамент нанесли фразу "Человечеству теперь придется существовать с Годзиллой". Фанаты уже слышали цитату в 2016 г. в кинокартине "Годзилла: Возрождение". Она получила много национальных наград.

У предыдущей статуи ящера тоже была надпись: "Я не думаю, что эта Годзилла – последняя". Ее взяли из первого фильма, который вышел в прокат 3 ноября 1954 г., пишет Kyodo. 

По сюжету герой проснулся после многовекового сна на дне Тихого океана и начал разрушать города. Позднее монстр так полюбился зрителям, что с ним сняли около 50 видеоигр и кинолент. 

Старый монумент перенесут в кинотеатр Тохо. 

Анна ШУЛЕПОВА
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