На «салатовой» линии метро открылись новые станции

Около 450 тысяч человек теперь смогут воспользоваться подземкой

На участке Люблинско-Дмитровской линии метро открылись станции "Селигерская", "Верхние Лихоборы" и "Окружная". Об этом рассказал Мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, введенными станциями могут пользоваться 450 тысяч человек. При этом на новом участке будут курсировать современные поезда, а строительство продолжится до Лианозова и района Северный.

Отмечается, что возведении линии началось в 2011 году по просьбам жителей. Оно проходило в тяжелых горно-геологических условиях, сообщается на сайте Мэра Москвы.

"Очень тяжелая была проходка, в основном работали вручную. Были сложные геологические условия, возникали проблемы, связанные с освобождением участков", – сказал Собянин.

Тоннели строили горным способом, а участок от "Окружной" до "Селигерской" прокладывали тоннелепроходческие щиты.

Запуск северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии решил несколько транспортных задач. Теперь пользоваться подземкой могут жители шести районов – Марьиной рощи, Бутырского, Тимирязевского, Бескудниковского, Западного и Восточного Дегунина – с населением 450 тысяч человек. По словам Мэра, граждане смогут быстрее и комфортнее добираться до дома. Кроме того, снизилась интенсивность движения автотранспорта по Дмитровскому шоссе, Огородному проезду, улице Милашенкова, Бескудниковскому бульвару и Дубнинской улице.

На базе станции "Селигерская", по словам Собянина, создадут капитальный транспортно-пересадочный узел, где пассажиры смогут пересесть на метро.

На другой остановке – "Окружная" пока работает только один вход. Завершить строительство северного вестибюля планируется одновременно с созданием транспортно-пересадочного узла "Окружная". ТПУ обеспечит пересадки на одноименные станции МЦК (по надземному пешеходному переходу по принципу "сухие ноги") и Савеловского направления МЖД (в перспективе – станции МЦД-1 Одинцово – Лобня).​