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В поселке Северный появится автомобильная дорога

Фото:stroi.mos.ru
Протяженность пути составит более 6 км

На территории поселка Северный построят новую дорогу от Дмитровского шоссе вдоль Савеловского направления Московской железной дороги. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, протяженность автомобильного пути составит более 6,1 километра. Вдоль дороги обустроят тротуары и велосипедные дорожки. Кроме того, строители сделают разворотные площадки для общественного наземного транспорта, передает сайт градостроительного комплекса Москвы.

"Строительство новой дороги существенно улучшит транспортную доступность для жителей поселка Северный", – добавил Хуснуллин.

При этом на территории самого поселка активно ведется строительство жилых домов, школ, а также детских садов и поликлиник. Создание транспортной сети обеспечит доступность района и комфорт для жителей поселка Северный.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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