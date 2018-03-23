Американцы назвали знаменитого хакера сотрудником ГРУ

Неуловимый пират попался на собственной невнимательности

Известный киберпреступник, который скрывался под ником Guccifer 2.0, признан сотрудником российских спецслужб. Хакер-одиночка попался на своей ошибке. Не активировав VPN-клиент до входа в систему, он оставил настоящий протокол посещения в журналах американского сервера.

В итоге его подвел IP-адрес, который указал американским следователям на улицу Гризодубовой в Москве. По тому же адресу располагается головной офис Главного управления Генерального штаба России (бывшее ГРУ). Данную информацию приводит в своем материале американское издание The Daily Beast.

Кроме того, по утверждениям "близкого к расследованию источника", сыщики даже назвали имя конкретного сотрудника ГРУ. Однако эту информацию пока не раскрывают журналистам.

Антипопулярность Guccifer 2.0 получил после того, как объявил себя ответственным за похищение переписки Национального комитета Демократической партии США. Он получил доступ к конфиденциальной переписке демократов, слив ее Джулиану Ассанжу и WikiLeaks летом 2016 года.



Дело пирата, действия которого отслеживались в команде с ФБР, ведет американский прокурор по особым делам Роберт Мюллер. Он заострил внимание на странном, по мнению следствия, факте: преступления взломщика прекратились одновременно с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. Эти данные будут приобщены к делу о предположительной связи американского лидера с Москвой.

К слову, Guccifer 2.0 называл себя последователем хакера с одноименным ником, правда, без цифрового обозначения. Именно Guccifer стал первым, кто опубликовал личный mail Хилари Клинтон и присваивал себе взлом ее ящика.



Американцы же сразу сообразили, что Guccifer 2.0 – это целая хакерская группировка. Не забыли указать на ее "российский след". Однако сам одинокий IT-пират заявлял о румынском происхождении.