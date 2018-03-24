Журналистка "Коммерсанта" рассказала о травле коллег из-за позиции по Госдуме

Мнение Ирины Нагорных не совпало с мнением редакции, в которой она проработала 20 лет и откуда ее грозят уволить

Журналистка издательского дома "Коммерсантъ" Ирина Нагорных пожаловалась на травлю со стороны коллег из-за истории с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким, которого обвиняют в домогательствах.

О сексуальных домогательствах со стороны депутата Госдумы от ЛДПР около месяца назад заявили несколько журналисток парламентского пула. Они рассказали, сначала анонимно, а потом открыто, что парламентарий якобы делал им непристойные предложения и вел себя неподобающим образом. При этом никто из журналисток не обратился в правоохранительные органы и не привел никаких доказательств случившегося, а сам депутат все обвинения в домогательствах в свой адрес отрицает.

Часть журналистского сообщества, вместо того чтобы тщательно разобраться в происходящем, поверила журналисткам на слово и объявила бойкот Госдуме.

Среди таких изданий оказался "Коммерсантъ", однако там нашлись сотрудники, высказавшие свою точку зрения на происходящее, которая не совпала с редакционной.

Корреспондент "Коммерсанта" Ирины Нагорных говорит, что одна из ее статей, посвященная ситуации вокруг Слуцкого, крайне не понравилась коллегам, обвинившим ее в угодничестве.

"Моя колонка была написана искренне, мне жаль, что мои коллеги расценили это как политический заказ", – заявила журналистка в интервью, опубликованном на экспертном Telegram-канале "Давыдов.Индекс".

Нагорных сообщила, что после публикации колонки ей выдвинули ультиматум с требованием покинуть издательский дом, в котором она проработала 20 лет. "Это политический блок, это люди, с которыми я работаю уже очень давно", – уточнила журналистка.

В своей колонке Нагорных попыталась без эмоциональных выпадов разобраться в ситуации. "Этические изъяны общества, превратившись в политический конфликт, ведут не к восстановлению справедливости и не к наказанию виновного, а наносят удар по тому, кто в политической игре в данный конкретный момент стал мишенью", – написала она в частности.

Написанное не устроило ее коллег, которые ополчились на Нагорных за то, что она позволила себе иметь отличное от их точки зрения мнение. Все это превратилось в итоге в настоящую травлю, с угрозами в соцсетях и перспективой увольнения.