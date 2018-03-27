Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Число жертв трагедии в Кемерово возросло

Страшная катастрофа унесла жизни 64 человек

Источник в экстренных службах рассказал, что в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемеро погибло 64 человека, еще 14 находятся в больницах. Среди пострадавших трое детей.

"В результате пожара в ТРЦ пострадал 131 человек, из них 64 человека погибли, 14 человек (в том числе 3 ребенка) госпитализированы, 53 — амбулаторно", – цитирует его РИА "Новости".

По словам источника, сейчас идет генетическая экспертиза тел, а также организация проведений мероприятий по захоронению.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Умер основатель МММ Мавроди

Скандальный бизнесмен скончался в московской больнице

Трамп и Мэй наплевали на трагедию в России

Лидеры двух стран проигнорировали катастрофу в ТЦ "Зимняя вишня"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей