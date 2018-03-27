Раскрыта причина смерти Юрия Гагарина

Следователи намеренно скрывали данные

С момента гибели первого космонавта Земли Юрия Гагарина прошло 50 лет. Он разбился 27 марта 1968 года при выполнении тренировочного полета на учебном истребителе МиГ-15 УТИ вблизи деревни Новоселово Владимирской области.

Причиной трагедии называлось резкое изменение траектории полета. В результате самолет перешел в закритический режим. Следователям так и не удалось установить от чего так уклонялся Гагарин. Однако есть предположение, что власти намеренно сфальсифицировали дело, чтобы скрыть данные, пишет газета "Взгляд".

Член летной подкомиссии, которая занималась расследованием причин катастрофы, Арсений Миронов рассказал свою версию случившегося. По его словам, рядом с самолетом Гагарина выполнял тренировочный полет пилот Андреев. Эксперт утверждает, что виновным в этой ситуации стал диспетчер, который не увидел опасности столкновения.

"На запрос Гагарина в 10:29:57 – "Задание в зоне 20 закончил. Прошу разрешение на курс 320 градусов" – руководитель полетов (или его помощник) немедленно ответил – "Разрешаю", – по-видимому, не наблюдая опасного сближением меток целей самолетов Гагарина и Андреева на экране локатора", – добавил он.

Миронов уверен, что если бы Гагарину дали правильную команду, то этой трагедии не произошло. При этом следователи так и не нашли того, кто в тот роковой момент следил за радаром.

Космонавт Алексей Леонов считал, что самолет Юрия попал в вихревой след пролетавшего рядом сверхзвукового Су-15. Он утверждал, что не назовет имя виновного летчика.