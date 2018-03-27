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Володин поручил подготовить изменения в законодательство из-за трагедии в Кемерово

Вячеслав Володин. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы/duma.gov.ru
Спикер попросил обратить внимание на формы собственности торгово-развлекательных центров

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому Комитету по безопасности и противодействию коррупции объединиться с другими комитетами палаты и подготовить предложения об изменениях законодательства из-за пожара в Кемерово. С такой инициативой он выступил во время пленарного заседания Госдумы во вторник, 27 марта.

Володин считает, что необходимо обратить особое внимание на формы собственности торгово-развлекательных центров и других подобных организаций.

"Да и налоги эти огромные торговые центры не платят, а уходят от этих платежей", – цитирует его "Парламентская газета".

Вячеслав Володин подчеркнул, что подобной трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" больше не должно случиться и нужно серьезно подойти к рассмотрению обстоятельств произошедшего.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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