ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово построили без согласования

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Государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев рассказал, что ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово ввели в эксплуатацию без согласования.
"Рассмотрев данные проектные решения, МЧС отказало в их согласовании, так как они не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта", – цитирует его телеканал "НТВ".
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин утверждает, что администрация города выдала разрешение на преобразование здания кондитерской фабрики в торговый центр с большими нарушениями. По его словам, этот процесс никем не контролировался.
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