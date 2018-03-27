ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово построили без согласования

Городская администрация дала разрешение с большими нарушениями

Государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев рассказал, что ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово ввели в эксплуатацию без согласования.

"Рассмотрев данные проектные решения, МЧС отказало в их согласовании, так как они не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта", – цитирует его телеканал "НТВ".

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин утверждает, что администрация города выдала разрешение на преобразование здания кондитерской фабрики в торговый центр с большими нарушениями. По его словам, этот процесс никем не контролировался.