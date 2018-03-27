В России объявлен национальный траур по погибшим в Кемерово
Среда, 28 марта станет днем общероссийского траура в связи с трагедией в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: объявить 28 марта 2018 года Днем траура в РФ, в День траура на всей территории страны приспустить государственные флаги РФ, предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура, правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим", – записано в указе, подписанном главой государства.
Указ вступает в действие уже сегодня.
Траурные мероприятия по жертвам пожара уже проходят в разных регионах страны. Местом скорби в Москве объявлена Манежная площадь, пишет "Газета.RU".
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Огонь вспыхнул на последнем этаже, где находились кинозалы и в тот день было много детей. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, есть пострадавшие и пропавшие без вести, напоминает FlashNord.
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