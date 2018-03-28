Порошенко выдавил из себя соболезнования

Спустя четыре дня лидер Незалежной сделал заявление

Украинский лидер Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в России 25 марта, когда в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" пожар унес 64 жизни, среди которых большинство, 41 человек, – дети.

"Большое количество детей 25 марта погибли в Кемерове. Я хочу выразить искренние слова соболезнования родным и близким", – сказал Порошенко во время акции "Дети объединят Украину", которая прошла в Киеве. Об этом сообщает издание "Украинская правда".

Ранее свои соболезнования принес премьер-министр Незалежной Владимир Гройсман.

Не остались в стороне от трагедии в Кемерово и остальные жители соседней страны. В столице Украины и в других городах, где есть российские посольства, неравнодушные приходят с цветами и мягкими игрушками.

Ссегодня, 28 марта, в России день общенационального траура.