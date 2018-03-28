Порошенко выдавил из себя соболезнования
Украинский лидер Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в России 25 марта, когда в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" пожар унес 64 жизни, среди которых большинство, 41 человек, – дети.
"Большое количество детей 25 марта погибли в Кемерове. Я хочу выразить искренние слова соболезнования родным и близким", – сказал Порошенко во время акции "Дети объединят Украину", которая прошла в Киеве. Об этом сообщает издание "Украинская правда".
Ранее свои соболезнования принес премьер-министр Незалежной Владимир Гройсман.
Не остались в стороне от трагедии в Кемерово и остальные жители соседней страны. В столице Украины и в других городах, где есть российские посольства, неравнодушные приходят с цветами и мягкими игрушками.
Ссегодня, 28 марта, в России день общенационального траура.
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