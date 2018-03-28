Одна из новых станций БКЛ будет похожа на дворец

Объявлены мастерские, который займутся оформлением "Нагатинского затона" и "Кленового бульвара"

Все станции столичного метро должны быть уникальны, считает заммэра Москвы Марат Хуснуллин, подчеркнув принципиальность этой позиции.

Такое заявление глава стройкомплекса сделал, сообщив о том, что объявлены победители международного конкурса на разработку архитектурных проектов станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар".

Хуснуллин заверил, что из пяти финалистов по каждому проекту были выбраны лучшие из лучших. "Это и соответствие контексту местности, и соблюдение требований безопасности, и экономическая целесообразность проекта, и, конечно, реализуемость с учетом технических требований метрополитена", – цитирует руководителя столичного стройкомплекса электронная газеты "Дни.ру".

Московская архитектурная мастерская za bor выиграла конкурс проектов для станции "Нагатинский затон". Также жюри отдало предпочтение мастерской ARCHSLON. Это столичная студия займется "Кленовым бульваром".

По мнению Хуснуллина, подобные конкурсы помогают найти сильные и перспективные архитектурные команды.

"Мы получили новые молодые имена в архитектуре", – подхватил слова заммэра главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, подчеркнув, что результативный поиск на конкурсах талантливых мастеров уже превратился в московскую традицию.

О том, что к его участникам предъявлялись очень высокие требования, добавил директор по проектированию АО "Мосинжпроект" Рустам Черкесов, отметив, что конкурсанты были ограничены в выборе используемых в отделке станций материалов. "Все материалы, которые будут применяться в оформлении станций – российского производства", – подчеркнул Черкесов.

В основе идеи za bor – "музей" в метро. Образ "Нагатинского затона" будет отчасти оправдывать название станции и местности. Затон – это залив или плотина. Он и будет обыгран в дизайне станции. Его "изюминкой" станут рыбы, которые будут изображены из натурального камня в технике мозаичного панно совсем как настоящие. Стены столичного "затона" украсят обитатели местных рек и водоемов.

Дизайнеры "Кленового бульвара" решили напомнить пассажирам историю и культурное своеобразие района, разработав концепция вестибюля а-ля дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском. Элементы освещения выполнят в стиле сетчатой керамики.

Напомним, конкурс на лучшее оформление вышеперечисленных станций стартовал в прошлогоднем ноябре. В оргкомитете рассмотрели 51 заявку, девять из которых поступили от международных консорциумов, состоящих из специалистов из Великобритании, Италии, Нидерландов, Аргентины, Венгрии, Латвии и Украины.

В состав жюри конкурса вместе с Маратом Хуснуллиным вошли главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, генеральный директор АО "Мосинжпроект" Марс Газизуллин, начальник Московского метрополитена Виктор Козловский, а также ведущие российские и зарубежные специалисты в сфере архитектуры, дизайна, строительных технологий и городского планирования.

На первом этапе конкурса эксперты отобрали 10 команд, которые в полуфинале должны были внести конкретные дизайнерские предложения, при этом учесть культурную и историческую специфику района.

"Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар" – станции южного административного округа. Они будут расположены по соседству с объектами всемирно наследия ЮНЕСКО, музеем-заповедником "Коломенское". Обе станции мелкого заложения с береговыми платформами.

Всего же БКЛ будет включать 31 станцию и 67 километров линий. Надо отметить, что первый участок нового кольца был открыт совсем недавно, в конце февраля этого года. В него вошли такие станции, как "Петровский парк", "Шелепиха", "ЦСКА", "Хорошевская" и "Деловой центр".