Весна отогреет Москву

Глава Росгидромета порадовал жителей столичного региона

В выходные в Москве и по области потеплеет по-настоящему. Будет облачно, возможны осадки.

"С запада к нам приблизится зона низкого давления, что приведет к повышению температуры. Весна покажет свое обличье", – рассказал сегодня Роман Вильфанд.

В субботу днем ожидается от +3°C до +5°C, в воскресенье – до +6 ... + 7°C. А в понедельник воздух прогреется до +6 ... +11°C, отмечает "Подмосковье сегодня".

При этом не стоит забывать, что погода в апреле довольно переменчива, и отрицательные температуры по ночам не исключаются, напомнил глава Росгидромета. И "это не окончательный приход весны: высота снега 44 сантиметра – это более чем два раза превышает обычную нормальную высоту снега", – добавил он.