Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Весна отогреет Москву

Глава Росгидромета порадовал жителей столичного региона

В выходные в Москве и по области потеплеет по-настоящему. Будет облачно, возможны осадки.

"С запада к нам приблизится зона низкого давления, что приведет к повышению температуры. Весна покажет свое обличье", – рассказал сегодня Роман Вильфанд.  

В субботу днем ожидается от +3°C до +5°C, в воскресенье – до +6 ... + 7°C. А в понедельник воздух прогреется до +6 ... +11°C, отмечает "Подмосковье сегодня".

При этом не стоит забывать, что погода в апреле довольно переменчива, и отрицательные температуры по ночам не исключаются, напомнил глава Росгидромета. И "это не окончательный приход весны: высота снега 44 сантиметра – это более чем два раза превышает обычную нормальную высоту снега", – добавил он.

Нина СОСНИНА
новости партнеров
Загрузка...

Умер конструктор Виктор Калашников

Сыну знаменитого оружейника было 75 лет

Порошенко выдавил из себя соболезнования

Спустя четыре дня лидер Незалежной сделал заявление

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей