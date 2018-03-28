Весна отогреет Москву
В выходные в Москве и по области потеплеет по-настоящему. Будет облачно, возможны осадки.
"С запада к нам приблизится зона низкого давления, что приведет к повышению температуры. Весна покажет свое обличье", – рассказал сегодня Роман Вильфанд.
В субботу днем ожидается от +3°C до +5°C, в воскресенье – до +6 ... + 7°C. А в понедельник воздух прогреется до +6 ... +11°C, отмечает "Подмосковье сегодня".
При этом не стоит забывать, что погода в апреле довольно переменчива, и отрицательные температуры по ночам не исключаются, напомнил глава Росгидромета. И "это не окончательный приход весны: высота снега 44 сантиметра – это более чем два раза превышает обычную нормальную высоту снега", – добавил он.
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