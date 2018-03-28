Анофриев ждал смерти и заказал себе памятник

Артист заранее заказал себе памятник, приготовил крест и написал завещание

В среду, 28 марта, ушел из жизни певец, артист и композитор Олег Анофриев. Ему было 87 лет.

Анофриев не боялся смерти и считал, что к ней надо подготовиться, пишет издание "Комсомольская правда". Артист заказал памятник с надписью "Есть только миг" – строчкой из популярной песни, которую он исполнил в фильме "Земля Санникова". Он написал завещание, оставив все имущество своей внучке. Также Олег Андреевич специально приготовил крест для похорон, потому что боялся, что его нательный золотой крестик могут украсть в морге, а он хотел передать его маленькому правнуку.



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В интервью изданию Олег Анофриев рассказывал, что врачи поставили ему шесть шунтов и искусственный клапан на сердце. Он не терял жизнелюбия и радовался тому, что может нормально жить.

Анофриева называли "человеком-хором" – настолько многогранным был его талант. За свою долгую творческую жизнь артист снялся в 60 фильмах, в том числе "Девушке с гитарой", "Сказке о потерянном времени", "Человеке с бульвара Капуцинов" и многих других. Много работ он посвятил детям: озвучивал мультфильмы, спел песню "Спят усталые игрушки" для музыкальной заставки передачи "Спокойной ночи, малыши!", а в "Бременских музыкантах" исполнил все вокальные партии, кроме Принцессы.