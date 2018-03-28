Анофриев ждал смерти и заказал себе памятник
В среду, 28 марта, ушел из жизни певец, артист и композитор Олег Анофриев. Ему было 87 лет.
Анофриев не боялся смерти и считал, что к ней надо подготовиться, пишет издание "Комсомольская правда". Артист заказал памятник с надписью "Есть только миг" – строчкой из популярной песни, которую он исполнил в фильме "Земля Санникова". Он написал завещание, оставив все имущество своей внучке. Также Олег Андреевич специально приготовил крест для похорон, потому что боялся, что его нательный золотой крестик могут украсть в морге, а он хотел передать его маленькому правнуку.
По теме
В интервью изданию Олег Анофриев рассказывал, что врачи поставили ему шесть шунтов и искусственный клапан на сердце. Он не терял жизнелюбия и радовался тому, что может нормально жить.
Анофриева называли "человеком-хором" – настолько многогранным был его талант. За свою долгую творческую жизнь артист снялся в 60 фильмах, в том числе "Девушке с гитарой", "Сказке о потерянном времени", "Человеке с бульвара Капуцинов" и многих других. Много работ он посвятил детям: озвучивал мультфильмы, спел песню "Спят усталые игрушки" для музыкальной заставки передачи "Спокойной ночи, малыши!", а в "Бременских музыкантах" исполнил все вокальные партии, кроме Принцессы.
Умер Олег Анофриев
Советский и российский актер ушел из жизни в возрасте 87 лет
Порошенко выдавил из себя соболезнования
Спустя четыре дня лидер Незалежной сделал заявление
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
- Ученые рассказали о разведчике пришельцев
- Пришельцы отомстят за колонизацию Марса
Сирия
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина