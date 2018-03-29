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Лох-несское чудовище обзавелось детьми

Фото: GLOBAL LOOK press/H. Schmidbauer
Мифического монстра с потомками запечатлели на видео

Жительница Айдахо США засняла лох-несское чудовище, которое плавало в озере вместе с детенышами.

По ее словам, кожа существа была серого цвета и оно двигалось с большой скоростью. Из воды также появлялись другие монстры, внешне похожие на лох-несское.

Хранитель официального реестра регистрации наблюдений чудовища Гэри Кэмпбелл считает, что Несси выгуливала своих детей.

"Примечательно, что в воде было много фигур. Возможно, это была Несси и ее семейство", – цитирует его Daily Mirror.

Она отметила, что за 2017 г. об увиденном существе информация поступала 11 раз, что является рекордным показателем за столетие.

Пресноводное озеро Лох-Несс ледникового происхождения находится в Шотландии, однако туристы приезжают в это место не из-за красоты, а чтобы лично попытаться увидеть чудовище, якобы обитающее в его глубинах.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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