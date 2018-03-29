Лох-несское чудовище обзавелось детьми
Жительница Айдахо США засняла лох-несское чудовище, которое плавало в озере вместе с детенышами.
По ее словам, кожа существа была серого цвета и оно двигалось с большой скоростью. Из воды также появлялись другие монстры, внешне похожие на лох-несское.
Хранитель официального реестра регистрации наблюдений чудовища Гэри Кэмпбелл считает, что Несси выгуливала своих детей.
"Примечательно, что в воде было много фигур. Возможно, это была Несси и ее семейство", – цитирует его Daily Mirror.
Она отметила, что за 2017 г. об увиденном существе информация поступала 11 раз, что является рекордным показателем за столетие.
Пресноводное озеро Лох-Несс ледникового происхождения находится в Шотландии, однако туристы приезжают в это место не из-за красоты, а чтобы лично попытаться увидеть чудовище, якобы обитающее в его глубинах.
Умер Олег Анофриев
Советский и российский актер ушел из жизни в возрасте 87 лет
Гендиректор "Зимней вишни" потянула за собой сотрудников
Управляющая сгоревшего ТЦ не считает себя виновной
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- На Луне нашли труп пришельца
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
- Ученые рассказали о разведчике пришельцев
Сирия
- США довели Сирию до края
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские военные ответят на провокацию США в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина