Трагедию в Кемерово использовали для вброса против спикера Госдумы

На фоне миллионов сообщений СМИ, посвященных трагедии в кемеровском торговом центре, были новости украинских изданий, в которой фигурировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В тексте упоминался скриншот, якобы сделанный с сайта агентства ТАСС

В фейковом сообщении приводились слова, которые (якобы) произнес после ЧП в Кемерово председатель нижней палаты российского парламента. После распутывания информационного клубка выяснилось, что концы этой истории ведут на Украину.



Суть вброса заключалась в следующем: Вячеслав Володин заявил о том, что национальный траур в России в преддверии инаугурации президента будет проявлением неуважением к избирателям. Для большей убедительности в Сеть запустили скриншот с сайта ТАСС с соответствующей новостью.

Время и повод были, очевидно, выбраны неслучайно. Видя, какой ажиотаж вызвало фейковое сообщение о сотнях жертв в ТЦ "Зимняя вишня" (кстати, тоже запущенное с территории Украины), организаторы информационной атаки рассчитывали на этой волне привлечь внимание и к своему вбросу.

Схемы работы пранкера, заявившего о 300 жертвах в Кемерово, и тех, кто отрабатывал заказ в отношении председателя Госдумы, были схожими. Понимая, что закинуть в российские СМИ очевидную липу не удастся, было решено действовать через соцсети. На волне панических настроений люди практически не способны отличать вранье от правды и легко заглатывают наживку.

Так, несмотря на точно установленное количество жертв пожара в Кемерово – и это не 300 человек, до сих пор по соцсетям гуляют "переговоры МЧС с работниками моргов", "информация от сестры жены племянника, который точно знает…" и другие фейки, держащие некоторых пользователей соцсетей (а заодно их близких и знакомых) в нервном напряжении.

В случае с информационной атакой на спикера Госдумы раскручивание "скандала" проходило по схожему сценарию. И точно так же "сенсационная новость" сначала стала гулять по социальным сетям, а потом всплыла в украинских СМИ. Впрочем, на сей раз реализация задуманного сорвалась. Не надо быть экспертом, чтобы понять, что подсовываемое читателям есть топорная подделка.

Так, интернет не знает ничего о такой публикации (ни один поисковик не содержит в своем кеше даже следов подобной новости), что в современных условиях просто невозможно. Зато соцсети пестрят сообщениями, где перепечатывается якобы скриншот с якобы сайта агентства. Создать такую подделку не составляет труда даже для начинающего пользователя РС. Один из вариантов – подменить код на исходной странице, и тогда на экране будет отображаться нужное содержимое. Правда, лишь у того, кто совершает такую подмену, но этого вполне достаточно для того, чтобы сделать снимок с экрана.

Есть и еще один вариант – вставить нужное содержимое с помощью графического редактора. В данном случае похоже, что именно такой способ и использовался. Некоторые моменты выдают, что скриншот был "слеплен" на скорую руку. Например, на изображении четко видно, что одно поле наезжает на другое из-за того, что один текст был наложен на другой.

Обращает на себя внимание и тот факт, что на скриншоте виден только заголовок новости, тогда как в реальности на сайте ТАСС под заголовком всегда есть короткий лид (краткое содержание новости). Кроме того, внимательный пользователь обратит внимание и на другие, уже не столь заметные мелочи. В частности, на сужение линии, которой выделяется виджет.









В современном мире соцсети, несомненно, стали одним из источников распространения информации и новостей. СМИ нередко используют формулировку типа "в соцсетях известного певца уличили в…". Зная это, исполнители информационной атаки сконцентрировали свое внимание именно на популярных интернет-ресурсах в надежде на то, что фейк подхватят и журналисты.

Известно, что подделка с высказыванием спикера Госдумы начала распространяться 27 марта в районе обеда. Первоисточником стал Twitter. Дальше "новость" начали "продвигать" искусственным образом. Для этого исполнители заказа использовали огромное количество бот-аккаунтов. Они, кстати, и ранее были замечены в тиражировании определенного рода новостей об общественной и политической жизни на Украине.





Анализ, который мы провели, говорит о том, что аналогичным образом несколько позже вброс нескольких вариантов фейковых новостей был осуществлен и в социальную сеть "ВКонтакте", где их также подхватили боты. В Facebook тоже была предпринята попытка распространения подделок.

Примечательно: тот факт, что распространяемое сообщение является ложью, заметили многие пользователи.

Впрочем, организаторам информационной атаки, похоже, было не очень важно восприятие запущенного сообщения в обществе. Главное – теперь журналисты могли сослаться на то, что об этом говорят в Сети. Именно так фейк о словах Вячеслава Володина и попал в украинские СМИ. После нескольких часов блуждания по соцсетям новость вернулась на Украину, появившись на сайте киевского издания "Обозреватель". Круг замкнулся, цель достигнута.

Поддельный скриншот был включен в материал с комментариями российских чиновников по поводу произошедшего в торговом центре в Кемерово. Естественно, о таком журналистском правиле, как фактчекинг (проверка информации) речи не шло. В данном случае намеренно.