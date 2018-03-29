"Христианское государство" определили за решетку

Суд вынес приговор лидерам псевдоправославной организации

Двумя годами свободы поплатятся противники "Матильды" Алексея Учителя. Хамовнический суд Москвы вынес приговор активистам организации "Христианское государство", которые в сентябре прошлого года подожгли автомобили рядом с офисом режиссера.

Прокурор настаивал на двух с половиной годах заключения, однако следствие учло покорность обвиняемых, которые активно с ним сотрудничали, и сократило наказание на полгода, передает "РИА Новости".

Бытует мнение, что "хорошими делами прославиться нельзя". Вот и члены "Христианского государства" пошли по пути наименьшего сопротивления, развернув масштабную кампанию против выхода на широкий экран фильма "Матильда".

Молодые люди забрасывали кинотеатры письмами, где требовали отказаться от проката вызвавшей противоречия картины, иначе те "начнут гореть". Тем не менее кинотеатры не пострадали.

Однако осенью в Москве запылали два автомобиля, припаркованные рядом с офисом адвоката Константина Добрынина, представляющего интересы Учителя. Около машин валялись листовки, где черным по белому было написано: "За "Матильду" гореть".

Ребяческая шалость обошлась тюремным сроком. Ближайшие годы лидер группировки Юрий Калинин, его брат Александр, а также Александр Баянов и Денис Манталуце проведут за решеткой.