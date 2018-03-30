Сгоревший диван вывел из строя всю гимназию в Перми

Чиновники пытались скрыть факт пожара на фоне трагедии в Кемерово

Ученики пермской гимназии №33 временно остались без возможности получать знания в родных стенах. Потому что эти самые стены сгорели в ночь на 28 марта. Впрочем, история запутанная. Чиновники рапортуют, что площадь пожара составила всего 4 кв. метра. А фотографии свидетельствуют о другом.

Telegram-канал Mash публикует подборку – тут явно сгорело больше, чем диван и несколько квадратных метров.

Пермский телеканал "Ветта" приводит другое фото – там тоже видны масштабные разрушения. Но министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун настаивает: все в порядке, горел диван, потушили оперативно.

Впрочем, его версию подтвердили и в Управлении МЧС РФ по Пермскому краю. Там сообщили, что 28 марта в 03 ч 59 мин. в пожарную часть поступил автоматический сигнал о срабатывании пожарной сигнализации. "В течение 2 минут на место прибыли первые подразделения пожарной охраны, всего 13 единиц техники, 32 человека личного состава. Оперативно проникли в помещение на первом этаже, где было задымление, ликвидировали возгорание площадью 4 кв.м. Было установлено, что в школе ночью людей не было. Пострадавших нет", – сообщили "Коммерсанту" в ведомстве.

И тут одно из двух. Или пермские чиновники замалчивают истинное положение с пожарной безопасностью в детском учреждении – что особенно понятно на фоне трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Или в соцсетях публикуют фальшивки, стараясь посеять панику в обществе. Потому что, как ни крути, а на фото – не несчастный диван.