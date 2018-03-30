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Чехия выдала США российского хакера

Евгения Никулина подозревают во взломе LinkedIn

Об экстрадиции россиянина в министерстве юстиции Чехии сообщили в пятницу, 30 марта.

Напомним, Никулина обвиняют в многочисленных кибератаках. Его арестовали в Чехии в 2016 году по требованию ФБР. В Штатах на хакера завели дело – его подозревают во взломе сети LinkedIn, Formspring и ряда других сайтов.

Россия неоднократно заявляла протест против выдачи Никулина американской стороне и требовала его экстрадиции по делу о мошенничестве.

Однако в ноябре 2017 года чешский Верховный суд признал законной выдачу россиянина США.

Виктория БАЛАЯН
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