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Единороссы обсудили будущее ТРЦ

Фото: er.ru
Все инициативы рассмотрит президиум Генсовета "ЕР"

Ввести в торговых центрах "умный контроль", подключив их к новейшей системе, позволяющей ежеминутно отслеживать безопасность в реальном времени. С такой инициативной выступила сопредседатель Предпринимательской платформы "Единой России" Марина Блудян.

По ее мнению, решение о возведении того или иного общественного здания на стадии рассмотрения документов должны принимать не только специалисты Минстроя, но и МЧС.

"В связи с рыночными реформами сквозной контроль пожарных был разрушен. У нас пожарный надзор состоит из нескольких стадий: сначала выносится решение, потом выбираются отделочные материалы, инженерное оборудование, средства защиты, обучение, профилактика. При этом на стадии принятия зданий и сооружений "отрублено" МЧС", – пояснила Блудян.

Ко всему прочему она призвала сделать простой и понятной нормативно-правовую базу, ограничив ее только требованиями безопасности. При этом Блудян призвала предпринимателей "перестать бегать от контролирующих органов и ответственно подходить к обеспечению безопасности на своих объектах".

Кроме того, партийцы намерены обратиться в Минстрой России, чтобы при разработке строительных нормативов и правил указывались этажи, где могут располагаться кинозалы.

По словам замсекретаря Генсовета партии, депутата Госдумы Евгения Ревенко, проверки после кемеровской трагедии обличают повсеместные нарушения, поскольку в СНиПах прописано, что детские игровые зоны в ТРЦ не должны располагаться выше второго этажа.

"Однако после сдачи объектов в эксплуатацию начинается их самовольная перепланировка, и эти игровые зоны располагаются где угодно, в том числе на верхних этажах, в силу коммерческих причин", – возмутился Ревенко, подчеркнув, что вопрос "этажности кинозалов" в документации и вовсе не встает.  

Парламентарий будет настаивать на том, чтобы во всех ТРЦ предусматривались фотолюминесцентные системы эвакуации. Они не зависят от работы электричества и позволят людям в случае ЧС найти выход к спасению.

"Если бы такие системы были в "Зимней вишне" в Кемерово, такого количества жертв удалось бы избежать", – резюмировал Ревенко.

Во время заседания партийцы также заострили внимание на дополнительных критериях контроля за владельцами ТРЦ, которые, дабы уйти от налоговой нагрузки, "примазываются" к малому бизнесу.  

"Таким образом, у нас практически все торговые центры – малый бизнес, потому что это способ уйти от налогов. Люди использовали эту возможность, для того чтобы государство по-другому начало к ним относиться, понимая, что малый бизнес – это предприятие с другой зоной ответственности", – подчеркнула вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова, отметив редкие исключения, в основном касающиеся предприятий с иностранным капиталом.

В свою очередь, директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев заверил, что ведомство готовит пакет поправок в законодательство. Они предусматривают упрощение процедуры надзорных мероприятий в отношении объектов значительной категории риска.

Всем предложениям найдется место в итоговой резолюции Предпринимательской платформы. Документ представят президиуму Генсовета "Единой России" для дальнейшей реализации.

Оксана ПОДТУРКИНА
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