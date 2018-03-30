Губернаторов подкосит экология

Если перед выборами президента губернаторы умело гасили большую часть негатива в своих владениях и убеждали избирателей, что у них все хорошо, то перед сентябрьскими выборами такой номер не пройдет

В последнее время драйвером массового негодования все чаще становится экология. При этом главы регионов демонстрируют свою неспособность договариваться либо открыто выражают пренебрежительное отношение к людям и к их вполне оправданным запросам на благоприятную окружающую среду. Вот прошел 27 марта в Москве форум "Экология", участие в котором приняли депутаты Госдумы РФ, представители профильных ведомств, в том числе и региональных, бизнес-сообщества, общественники и СМИ.



Основными темами дискуссий были вопросы развития страны, снижение негативного воздействия промышленности на окружающую среду и создание эффективной системы обращения с отходами. Было уделено много внимания охране водных объектов, внедрения экологических технологий, а также экотуризма и экологического просвещения. Собрались, поговорили, правильные вещи озвучили. Приняли этот сигнал на местах? Едва ли…Демонстрация равнодушия и проявление популизма более чем не уместны, но люди продолжают натыкаться на глухую стену. Ушедший "год экологии" так и остался для страны просто названием. Основным выводом стал факт отсутствия в России единой системы мониторинга экологической информации, что приводит к ошибочным выводам и заключениям. Тема экологии по-настоящему не освещалась СМИ порядка двух десятков лет – страна занималась то перестройкой системы, то боролась с коррупцией, то снова выбирала депутатов и боролась с внешним врагом. И это теперь приводит к серьёзным проблемам.

Пожалуй, самые яркие примеры бездействия (или нежелания вмешиваться) властей– это Приморский край с вечно запылённой Находкой (никакие формальные меры до сих пор не спасли город от угольной пыли), Кузбасс с добычей угля открытым способом в непосредственной близи от населённых пунктов, Челябинская и Ивановская области. Красноярский край традиционно идёт вне конкуренции. Никто с ними не сравнится по уровню загрязнения окружающей среды, это тема отдельного разговора. В Челябинске скандальный Томинский ГОК, ситуация с которым вышла из-под контроля губернатора Бориса Дубровского, но уже отслеживается даже странами Европы. Следует понимать, что Томинский ГОК – не только потенциальная угроза для экологии, но еще и важное стратегическое предприятие, которое может предоставить более тысячи новых рабочих мест для населения, и пополнить местный бюджет налоговыми отчислениями. Только по предварительным подсчётам, ГОК может направлять порядка 120 млрд. рублей в бюджет ежегодно. Обсуждают на федеральном уровне и конфликт вокруг строительства сурьмянного завода в Асбесте. Конечно, его масштаб не сравнить с Томинским ГОКом, но составляющие там схожие. Внутриэлитные конфликты, промышленный лоббизм, а также выгодный инвестиционный проект, который может быть упущен. Миллиард рублей инвестиций, 200 новых рабочих мест, а в придачу – статус ТОРа...ъ

Что примечательно, конфликт между общественностью, властями и бизнес-структурами сформировал существенную часть социально-политического протеста. Люди уже не боятся выходить на улицы, чтобы защитить свои дома. Такая ситуация очень удобна для внесения в регион хаоса. Протестными настроениями активно пользуются местные "зелёные". И всё бы хорошо, только и они, зачастую, преследуют свои цели, направленные на передел собственности. В итоге ни воздух чище не становится, ни рабочие места не создаются, ни люди не успокаиваются. Получается такая взрывоопасная смесь, которая может стать примером и запалом для других проблемных регионов.

Ещё один яркий пример безынициативных властей в регионах – Ивановская область. Врио губернатора Станислав Воскресенский вместо того, чтобы начать активную работу по улучшению экологической ситуации в своём регионе, или по примеру тверского губернатора хотя бы не ухудшать экологию (губернатор Руденя отказался принимать на тверской земле отходы Московской области), пошёл по принципу "все флаги будут в гости к нам". Авось, оно само рассосётся. Спойлер – не рассосется! Не смогли Воскресенского убедить поменять своё мнение и народные волнения по поводу полигона в Заволжске, на который уже 20 лет свозят радиоактивные и химические отходы со всей России. А ещё поблизости находится скотомогильник захоронения сибирской язвы. И вместо того, чтобы закрыть опаснейшую свалку, руководство предприятия, разумеется, при поддержке районной и областной администраций, планирует запуск постоянно действующего могильника и расширения завода.

Однако, старательно отмахиваясь от проблем простых ивановцев, заезжий столичный менеджер Воскресенский в канун выборов не понимает простых вещей. Его открытое нежелание решать важные проблемы усиливает имеющийся в регионе негатив и формирует новую волну протестов. Февральский митинг в Заволжске, пусть и не собрал людей массово, но автоматически дал старт акциям протеста в регионе. Местные жители, собравшись на центральной площади города, уже требовали отменить новую систему вывоза мусора, которая повлекла за собой увеличение тарифа на эти услуги. Если Воскресенский не перехватит эту протестную повестку у народа или иных политических сил, то повестка натурально перехватит Воскресенского.И в канун выборов, такие желающие в регионе, несомненно, найдутся. Граждане сконцентрированы сейчас на проблемах с экологией, поскольку понимают: от качества воды, воздуха, состояния почвы зависит их здоровье и будущее их детей. Воскресенский, как робкий непрофессионал, идёт на поводу у лоббистов, заинтересованных в Заволжской площадке. Тем самым, подобно Дубровскому, создаёт проблемы сразу всем: и области с населением за счёт того, что гробит экологию, и бизнесу, который не может нормально работать в здоровых рыночных условиях и прогнозировать своё развитие.

Самоустраняясь от проблемы с экологией в Ивановской области, врио рискует "добить" ставшим уже давно депрессивный регион. Если даже миролюбивые и верящие в хорошее, ивановцы не решатся на открытые массовые протесты, то они просто начнут покидать регион. В результате массовая миграция приведёт экономику области к неминуемой гибели.Как только губернаторы смогут понять, что выстраивание диалога с обществом, экологами, "зелёными" и прочими активистами – важнейшая составляющая часть их работы, уверен, настроения в регионах заметно улучшатся. Но самое главное – начать реальную работу и не ограничиваться видимостью бурной деятельности. Народ все понимает. Беспечность губернаторов может им же аукнуться, ведь на носу выборы. Центр уже не станет закрывать глаза на нерадивых наместников. Федеральная власть сейчас осень осторожна, новые массовые недовольства не нужны. Их итак хватает. Не привёл ситуацию в порядок – будь добр покинуть кресло.