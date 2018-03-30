Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Совфед позаботится о сбалансированном питании школьников

Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Pogontsev
Новый закон внесут на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию

Сенаторы наведут порядок в стандартах качества детского питания. На данный момент ГОСТы отграничиваются лишь требованиями безопасности, то есть главное, чтобы ребенок не отравился и не подхватил кишечную палочку.

Однако зачастую упускается из виду, из чего приготовлены обеды в школьных столовых, ингредиенты которых могут быть ненатурального происхождения и не представлять никакой пользы для растущего организма.

Кроме того, при составлении школьного меню далеко не всегда учитываются возрастные особенности детей. Во многих регионах они недополучают предписанные Минздравом порции овощей, фруктов и мясомолочных продуктов. Не секрет, что часто на стол попадают фальсификаты или более доступные по цене аналоги.

Подобные проблемы – следствие системы организации тендеров в российских регионах, когда право на обслуживание образовательных учреждений получают поставщики, предложившие за свои услуги самую низкую цену. Новый законопроект ставит жирную точку в таком положении дел. В случае его вступления в силу каждый поставщик обязан будет строго соблюдать требования по содержанию белков, жиров и углеводов, которые уже давно разработаны Минздравом, но весьма ограниченно применяются на практике.

К числу образцовых регионов можно отнести Москву, Казань и Тюмень. В этих городах обеспечение питанием образовательных учреждений поручили крупным предприятиям, на многих из которых имеются целые лабораторные комплексы, где осуществляется расчет количественного содержания микроэлементов в детском рационе.

Однако в большинстве российских городов экономия местного бюджета приводит к снижению качества питания, которое с годами лишь усугубляется.

Буквально на прошлой неделе Роспотребнадзор опубликовал весьма обескураживающие данные, в которых отражаются итоги проверок школьных пищеблоков за 2017 год. Помимо многочисленных нарушений санитарных требований, выяснилось, что в ряде регионов школьники до сих пор не получают ежедневного горячего питания. К примеру, количество таких детей в Кировской области составляет около 10%.

Специалисты связывают выявленные проблемы с отсутствием должного контроля властей и нерегулярностью проверок надзорных органов. Однако нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что в каждом крупном региональном центре функционируют десятки, а то и сотни образовательных учреждений, многие из которых занимаются самостоятельной организацией питания, и проверить каждое – зачастую не представляется физически возможным.

В связи с этим разработчики законопроекта предлагают усилить централизацию системы питания. Как показал опыт Москвы, такой подход может способствовать и значительной экономии бюджетных средств.

"При централизованных закупках цены, как правило, ниже, чем если бы каждая школа или детсад заключали бы договоры с поставщиками напрямую. Но главное даже не в этом – комбинат питания позволяет жёстко контролировать качество поступающей продукции. Это важная часть вертикали ответственности. К каким трагедиям приводит ситуация, когда такой вертикали нет, мы все много раз видели", – передает заявление председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаила Щетинина "Парламентская газета".

Новый закон внесут на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию.

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Газ из РФ пустят в КНДР

В Сеуле считают, что это будет полезно для региона

Крым прорвал изоляцию

Народная дипломатия оказалась сильнее политических интриг

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей