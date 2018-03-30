Новый закон внесут на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию

Сенаторы наведут порядок в стандартах качества детского питания. На данный момент ГОСТы отграничиваются лишь требованиями безопасности, то есть главное, чтобы ребенок не отравился и не подхватил кишечную палочку.

Однако зачастую упускается из виду, из чего приготовлены обеды в школьных столовых, ингредиенты которых могут быть ненатурального происхождения и не представлять никакой пользы для растущего организма.

Кроме того, при составлении школьного меню далеко не всегда учитываются возрастные особенности детей. Во многих регионах они недополучают предписанные Минздравом порции овощей, фруктов и мясомолочных продуктов. Не секрет, что часто на стол попадают фальсификаты или более доступные по цене аналоги.

Подобные проблемы – следствие системы организации тендеров в российских регионах, когда право на обслуживание образовательных учреждений получают поставщики, предложившие за свои услуги самую низкую цену. Новый законопроект ставит жирную точку в таком положении дел. В случае его вступления в силу каждый поставщик обязан будет строго соблюдать требования по содержанию белков, жиров и углеводов, которые уже давно разработаны Минздравом, но весьма ограниченно применяются на практике.

К числу образцовых регионов можно отнести Москву, Казань и Тюмень. В этих городах обеспечение питанием образовательных учреждений поручили крупным предприятиям, на многих из которых имеются целые лабораторные комплексы, где осуществляется расчет количественного содержания микроэлементов в детском рационе.

Однако в большинстве российских городов экономия местного бюджета приводит к снижению качества питания, которое с годами лишь усугубляется.

Буквально на прошлой неделе Роспотребнадзор опубликовал весьма обескураживающие данные, в которых отражаются итоги проверок школьных пищеблоков за 2017 год. Помимо многочисленных нарушений санитарных требований, выяснилось, что в ряде регионов школьники до сих пор не получают ежедневного горячего питания. К примеру, количество таких детей в Кировской области составляет около 10%.

Специалисты связывают выявленные проблемы с отсутствием должного контроля властей и нерегулярностью проверок надзорных органов. Однако нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что в каждом крупном региональном центре функционируют десятки, а то и сотни образовательных учреждений, многие из которых занимаются самостоятельной организацией питания, и проверить каждое – зачастую не представляется физически возможным.

В связи с этим разработчики законопроекта предлагают усилить централизацию системы питания. Как показал опыт Москвы, такой подход может способствовать и значительной экономии бюджетных средств.

"При централизованных закупках цены, как правило, ниже, чем если бы каждая школа или детсад заключали бы договоры с поставщиками напрямую. Но главное даже не в этом – комбинат питания позволяет жёстко контролировать качество поступающей продукции. Это важная часть вертикали ответственности. К каким трагедиям приводит ситуация, когда такой вертикали нет, мы все много раз видели", – передает заявление председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаила Щетинина "Парламентская газета".

Новый закон внесут на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию.